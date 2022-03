Becali nu crede in solutia Keseru la Steaua

Impresarul roman Victor Becali nu crede ca atacantul roman Claudiu Keseru, in prezent la echipa franceza Bastia, poate reprezenta o solutie pentru atacul Stelei in acest moment, unde titulari de drept sunt Piovaccari si Kapetanos.

Totusi, Steaua vrea neaparat sa se intareasca pe plan ofensiv in aceasta iarna, avand in vedere ca imprumutul lui Piovaccari la Steaua nu poate fi prelungit din vara, iar in ce-l priveste pe grec, acesta si-a anuntat intoarcerea acasa, tot din vara lui 2014.

Becali e sceptic insa in privinta romanului de 27 de ani, din Franta: "Keseru este un jucator bun. Daca Steaua considera ca are nevoie de el, el poate juca pe mai multe posturi. Dar nu stiu daca este solutia pentru varf impins, asa cum vrea Steaua acum, nu l-am vazut jucand de multe ori pe aceasta pozitie.", a declarat Victor Becali pentru DolceSport TV, intr-o interventie telefonica.

Legat si de o alta tinta a Stelei in aceasta iarna, Lucian Sanmartean de la FC Vaslui, Becali a tinut sa precizeze: "Daca Steaua poate plati suma pe care o castiga la Vaslui si poate plati si pretentiile echipei, atunci da, ar fi o solutie. Dar imi e greu sa cred ca se pot intelege.", incheia Becali interventia sa.

Keseru e aproape sa semneze cu Steaua Bucuresti, dupa cum arata informatiile din ultimele zile, stiut fiind ca si in vara campioana Romaniei a negociat cu romanul o venire in Ghencea, el alegand pana la urma Bastia.

D.A.

