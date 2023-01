Brazilienii sunt revoltati: "Ce hal de club e Steaua?"

Fundasul brazilian Rafael Cruz a fost dat afara de la Steaua la nici o saptamana de la venirea sa, iar impresarul sau se declara uluit.

Julio Fontes a ramas socat de modul in care a actionat Steaua, care i-a promis lui Cruz un contract pana in vara, iar apoi nu i-a mai oferit nimic.

"Am vorbit cu antrenorul, cu Reghecampf, si mi-a zis ca-i place de Rafael si ca ramine. Stoica mi-a zis acelasi lucru. Apoi am aflat ca nu ramane. Ce e asta? Ce fel de club e Steaua?", a tunat Fontes, conform Gazeta Sporturilor.

Apoi, Fontes l-a atacat pe Gigi Becali, cel din cauza caruia Cruz n-a ramas la Steaua.

"El a efectuat un singur antrenament cu echipa inaintea acelei partide. Apoi, in cele doua zile cit a stat in cantonament cu Steaua a fost supus la teste fizice. Inainte de asta, adaugati si cele 18 ore petrecute pe drum pentru a ajunge in Spania. Cu toate astea, eu cred ca a avut o evolutie buna, in nota echipei. A dat siguranta, nu a gafat. Cine zice ca a jucat slab nu se pricepe la fotbal", a continuat acesta.

In locul lui fundasului brazilian, Gigi Becali l-a adus pe Cornel Rapa.