Calculele calificarii pentru Steaua in Europa League: Rezultate, clasament si program

Steaua si-a complicat serios situatia in Grupa J a Europa League dupa infrangerea suferita in Danemarca, in fata celor de la Aalborg.
Rezultatele inregistrate joi:
Aalborg - Steaua 1-0 (Enevoldsen '72)
Dinamo Kiev - Rio Ave 2-0 (Lens '54, Veloso '78)
Cu o etapa inainte de final, clasamentul grupei arata astfel:
1. Dinamo Kiev - 12 puncte
2. Aalborg - 9 puncte
--------------------------
3. Steaua - 7 puncte
4. Rio Ave - 1 punct
*Primele doua clasate merg in faza urmatoare a competitiei.
Ultima etapa, programata peste doua saptamani, aduce meciurile: Steaua - Dinamo Kiev si Rio Ave - Aalborg.
Calculele calificarii
Infrangerea din Danemarca o face pe Steaua sa depinde de rezultatul din Portugalia pentru a obtine calificarea in 16-imi.
Dar pentru a conta acel rezultat, Steaua e obligata sa o invinga pe Dinamo Kiev. Apoi, "ros-albastrii" trebuie sa spere ca Aalborg se va incurca la Rio Ave. Chiar si un egal o ajuta pe campioana Romaniei, care are avantajul rezultatelor in meciurile directe cu danezii, in caz de egalitate de puncte.
I.G.