Calculele calificarii pentru Steaua in Europa League: Rezultate, clasament si program

Steaua si-a complicat serios situatia in Grupa J a Europa League dupa infrangerea suferita in Danemarca, in fata celor de la Aalborg.

Rezultatele inregistrate joi:

Aalborg - Steaua 1-0 (Enevoldsen '72)

Dinamo Kiev - Rio Ave 2-0 (Lens '54, Veloso '78)

Cu o etapa inainte de final, clasamentul grupei arata astfel:

1. Dinamo Kiev - 12 puncte

2. Aalborg - 9 puncte

--------------------------

3. Steaua - 7 puncte

4. Rio Ave - 1 punct

*Primele doua clasate merg in faza urmatoare a competitiei.

Ultima etapa, programata peste doua saptamani, aduce meciurile: Steaua - Dinamo Kiev si Rio Ave - Aalborg.

Calculele calificarii

Infrangerea din Danemarca o face pe Steaua sa depinde de rezultatul din Portugalia pentru a obtine calificarea in 16-imi.

Dar pentru a conta acel rezultat, Steaua e obligata sa o invinga pe Dinamo Kiev. Apoi, "ros-albastrii" trebuie sa spere ca Aalborg se va incurca la Rio Ave. Chiar si un egal o ajuta pe campioana Romaniei, care are avantajul rezultatelor in meciurile directe cu danezii, in caz de egalitate de puncte.

I.G.

