Ce spune Edi Iordanescu despre o revenire la Steaua

Tehnicianul Edward Iordanescu a declarat ca la finalul campionatului va discuta prelungirea contractului cu Pandurii si, in cazul in care "stabilitatea financiara nu va mai oferi perspective la Targu Jiu", va acorda atentie ofertelor venite din strainatate.

El a precizat ca se va intoarce Steaua, clubul pe care il considera "acasa", dar acel moment nu a venit inca, informeaza News.ro.

"Nu exista loc pentru speculatii. Lucrurile sunt simple. Sunt implicat intr-un proiect care din fericire este de succes si pe care il voi duce pana la final. Ma bucura aprecierile din ultima perioada, insa meritele principale sunt ale baietilor pe care ii antrenez zi de zi.

Intr-o zi ma voi intoarce 'acasa', dar acea zi inca nu a venit!! In vara la finalul contractului, prima discutie va fi cu Pandurii, cu oamenii care au crezut in mine in ciuda varstei de 36 ani.

Exista si niste perspective extrem de interesante din strainatate, insa acestora le voi acorda atentie doar in momentul in care stabilitatea financiara nu va mai oferi perspective la Targu Jiu. Hai Pandurii!!", a scris Iordanescu, pe pagina sa de Facebook.

Gigi Becali: Edi Iordanescu va veni la Steaua, dar nu acum - ce spune Reghecampf

El a facut aceste precizari, dupa ce in mass-media au aparut informatii potrivit carora ar urma sa-l inlocuiasca pe Laurentiu Reghecampf la Steaua, daca echipa patronata de Gigi Becali nu va obtine califcarea in grupele Ligii Campionilor.

Ads