Un fost fotbalist de la Steaua si FC Arges din anii 90 a murit dupa o grea suferinta

El a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti din Liga 1 , in anii 90."Cu durere in suflet va anunt ca a trecut la cele vesnice, dupa o grea suferinta, bunul meu prieten Cornel Cristescu", a scris Bogdan Vintila pe facebook.Si clubul FC Arges a anuntat decesul fotbalistului."Un Vultur s-a ridicat la cer! Din pacate, dupa o lunga suferinta, Cornel Cristescu a plecat dintre noi. Condoleante familiei si celor apropiati! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!", a postat si FC Arges, fostul sau club, pe facebook.