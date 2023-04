Cum s-au descurcat "baietii rai" ai lui Reghecampf la debutul pentru Steaua

Ultimele achizitii ale Stelei din aceasta iarna, Gabi Tamas si Timo Gebhart, au debutat in tricoul campioanei in amicalul de joi cu suedezii de la Djurgardens, insa au avut evolutii sterse.

Supranumiti "baietii rai" din cauza vietii extrasportive destul de agitata, Tamas si Gebhart au aratat ca inca nu pot reprezenta solutii viabile pentru primul "11" al Stelei.

Gabi Tamas a fost titularizat de Reghecampf la numai o zi dupa ce a semnat noul contract cu Steaua, dar nu a reusit sa convinga.

Destul de lent, fundasul in varsta de 32 de ani a avut multe interventii ezitante, a gresit grav in cel putin doua ocazii si, per total, a lasat impresia ca are nevoie de multe jocuri pentru a se integra in defensiva campioanei.

Timo Gebhart, de cealalta parte, a primit numai o repriza de joc si a fost doar o umbra a jucatorului care evolua pentru Stuttgart in Bundesliga.

Cu ceva kilograme in plus, neamtul a parut lent si stingher intr-o linie de mijloc destul de mobila. Fara sa fie dispus sa faca risipa de efort si fara sa isi cunoasca suficient de bine coechipierii, Timo s-a chinuit pana la final si nu s-a remarcat cu nimic.

Steaua, doar o remiza cu Djurgardens

Este insa vorba doar despre un meci de pregatire, iar cei doi nu au decat o foarte scurta perioada de pregatire la Steaua, astfel ca evolutiile lor ar putea arata mai bine pe viitor.

Cert este ca in momentul de fata Tamas si Gebhart pot emite pretentii cel mult pentru banca de rezerve, Steaua avand optiuni mult mai bune decat cei doi.