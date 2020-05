Dezvaluiri neasteptate la 31 de ani de la esecul Stelei in finala Cupei Campionilor cu Milan: "Nu trebuia sa fiu pe teren"

Ziare.

Acum, la zeci de ani de la acea pagina de istorie din fotbalul romanesc, portarul Stelei din finala, Silviu Lung, face cateva dezvaluiri neasteptate despre acel meci. El spune ca s-a confruntat inainte de meci cu probleme serioase de sanatate si ca a evoluat cu injectii:"Va spun in premiera, nu trebuia sa fiu pe teren. Cu o seara inainte de meci am avut dureri mari la spate. Am facut injectii ca sa joc, altfel nu puteam", a punctat marele portar roman intr-o interventie telefonica la ProX.Rezerva lui Lung pentru acel meci era tanarul portar Gheorghe Liliac.Era a doua si ultima data cand Romania avea o reprezentanta in marea finala a Cupei Campionilor, dupa ce tot Steaua cucerise trofeul in 1986, la penaltiuri, cu FC Milan insa a fost prea puternica pentru stelisti si a castigat clar cu 4-0, Gullit si Van Basten marcand fiecare de cate doua ori, in chiar primele 46 de minute.Van Basten avea sa castige la finalul acelui an Balonul de Aur, iar antrenorul acelei mari echipe, Arigo Sacchi, a fost desemnat recent al 3-lea cel mai valoros tehnician al lumii de catre celebrul cotidian L'Equipe.Milan - Steaua 4-0 a avut loc pe celebrul Camp Nou din Barcelona, in fata a peste 97.000 de spectatori.Pe acest link puteti urmari imagini VIDEO si un rezumat al partidei de mai sus.D.A.