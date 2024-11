Doi jucatori ai Stelei au fost operati. Cat vor lipsi de pe teren

Steaua Bucuresti a anuntat sambata ca doi dintre jucatorii echipei au fost operati si vor lipsi o perioada de pe gazon.

Este vorba despre Alexandru Chipciu si Lucian Filip, care au fost operati vineri, pentru a le fi indepartate suruburile si materialele ce le-au fost montate in 2013, in vederea recuperarii dupa fracturile suferite de cei doi, in trecut.

Chipciu va lipsi o luna de pe gazon, insa cel mai probabil el va putea face deplasarea in primul cantonament din pauza de iarna a Stelei.

In ce-l priveste pe Filip, perioada de absenta va fi mai lunga, aproximativ doua luni, ceea ce inseamna ca va rata complet pregatirea de iarna, alaturi de colegii sai.

Vestea buna, oferita tot de oficialii campioanei, a venit in ce-l priveste pe Gabi Iancu, operat la menisc pe finalul lunii octombrie. Perioada de recuperare a acestuia merge bine si de saptamana urmatoare va putea relua alergarile.

Ads