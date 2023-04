Drama teribila pentru o legenda a Stelei: "Sper sa mai traiesc 10 ani"

O legenda a clubului Steaua traieste o drama teribila de cativa ani si anunta acum ca singura dorinta pe care o mai are este sa traiasca inca 10 ani, pentru a-i putea face un viitor unicului copil.

Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla si presedintele de imagine al "ros-albastrilor", nu reuseste sa depaseasca problemele de sanatate cu care s-a confruntat in ultimii ani.

El revine des la spital si marturiseste ca a ajuns la capatul puterilor.

"E greu la 54 de ani. Nu vreau sa ma plang, dar asta e situatia. De multe ori vreau sa ma joc cu fiica mea si nu pot. La orice lovitura de la ea, mi se invineteste mana imediat.

De fiecare data cand simt ca ceva nu in regula... am norocul ca stau foarte aproape de Spitalul Militar, trec doar drumul. Doctorii de acolo cred ca s-au saturat de mine, ba un EKG, ba un RMN...", a povestit Duckadam la ProTV.

Cum sanatatea ii este tot mai subreda, stelistul sustine ca isi doreasca doar sa mai traiasca inca 10 ani, ca sa isi vada copilul mare.

"Vreau doar sa mai traiesc 10 ani, sa o vad mare pe aia mica, sa-i fac un viitor. Stii cum e, asta vor toti parintii. Cea mica are patru ani jumate. Ea imi da puterea sa trec peste toate problemele", a mai spus Duckadam.

Duckadam a ajuns la spital cu dureri mari

Fostul portar a fost supus, in urma cu un an, unei interventii chirurgicale pentru inlaturarea unor cheaguri de sange si eliminarea unui anevrism care ar fi putut ajunge in zona inimii.

Helmuth Duckadam plateste lunar in jur de 3.000 de lei pentru medicamente. Zilnic, el ia 15 pastile recomandate de medici.

Recent, el a avut din nou probleme, asa ca a revenit la spital pentru analize amanuntite si inca nu stie care este rezultatul testelor.

M.D.