Florin Talpan a primit un premiu de excelenta acordat si lui Klaus Iohannis si Gica Hagi

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei care l-a lasat pe Gigi Becali fara marca si dreptul de a folosi numele Steaua, a fost premiat la "Gala Celebritatile anului 2017".

Intr-un moment in care superiorii din Armata il sanctioneaza si incearca sa ii puna pumnul in gura, Talpan a primit un premiu de excelenta pentru intreaga cariera.

Gala Celebritatile Anului se afla la a zecea editie si a premiat in ultimii ani nume importante precum Gica Hagi, Klaus Iohannis, Maia Morgenstern, Simona Halep si Radu Beligan.

"Acest premiu foarte important ma obliga sa muncesc si mai mult cu seriozitate si profesionalism si sa imi fac datoria asa cum mi-am facut-o pana in prezent deoarece am o datorie morala fata de domeniul in care activez.

Slujesc cu credinta Armata Romana prin activitatea mea la CSA Steaua si vreau sa asigur pe toti sustinatorii acestui legendar club ca nimic nu-mi va sta in cale sa duc la bun sfarsit rezultatele muncii mele de pana acum", a spus Talpan in momentul in care a primit acest premiu.

Florin Talpan a devenit cunoscut datorita proceselor castigate cu societatea condusa de Gigi Becali.

El a obtinut in instanta marca Steaua si l-a obligat pe Becali sa schimbe numele echipei in FCSB.

Juristul CSA Steaua a intrat insa in dizgratia comandantului Cristian Petrea, care l-a sanctionat constant in ultima perioada deoarece a discutat cu presa.

Contestat de oamenii din interiorul Armatei, Talpan este apreciat de nume legendare ale Stelei precum Victor Piturca, Tudorel Stoica si Miodrag Belodedici.

