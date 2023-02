Fost jucator al Stelei: Am semnat din curiozitate, sunt ca Balotelli

George Tucudean, fost jucator al lui Dinamo si al Stelei, sustine ca a semnat cu formatia ros-albastra "din curiozitate" si pentru a castiga trofee, recunoscand ca e dinamovist.

"Sunt dinamovist, dar am ales Steaua ca sa castig trofee. Am semnat cu Steaua din curiozitate. Am fost sincer, nu puteam sa spun: sunt stelist de mic, m-am nascut stelist. A mai fost Balotelli in Italia, a jucat la Inter si el a fost fan Milan", a spus Tucudean, potrivit Sport.ro.

Acesta recunoaste ca va tine cu Dinamo la derbiul de pe 22 noiembrie.

In varsta de 24 de ani, Tucudean a evoluat in 94 de meciuri pentru Dinamo, in 3 ani, inscriind 24 de goluri. La Steaua a jucat jumatate de an, marcand 5 goluri in 21 de partide.

In prezent fara echipa, atacantul se antreneaza alaturi de echipa la care a debutat in fotbal, UTA, aflata pe primul loc in Liga a 2-a, la sfarsitul turului. Una dintre echipele interesate de transferul lui Tucudean este Pandurii Targu Jiu.

"Nu stiu daca putem sa ne ridicam la nivelul pretentiilor pe care le are. (...) Daca ar exista posibilitatea si s-ar redeschide aceasta pista, ar fi de interes pentru mine", a declarat antrenorul Pandurilor, Edi Iordanescu.