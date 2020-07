GALERIE FOTO Care este stadiul santierelor la stadioanele din Bucuresti. Steaua, aproape de finalizare

Stadionul Steaua

Foto: Facebook/ Compania Nationala de Investitii

Stadionul Rapid

Potrivit fotografiilor, la stadionul Steaua lucrarile sunt tot mai aproape de a fi finalizate, in timp ce arena Rapidului incepe sa prinda contur. Bucurestiul este printre cele 12 orase care vor gazdui Euro (2021).La sfarsitul lunii iunie,, in cadrul sedintei de lucru a Comitetului Interministerial de coordonare si organizare a Turneului Final al Campionatului European de Fotbal 2020, a fost anuntat faptul ca gazonul pentru stadionul Arcul de Triumf va fi montat in iulie, pentru Steaua la 15 august, iar pentru Rapid in noiembrie.