Gardos: Am ceva din Belodedici, inaltimea

Florin Gardos, tanarul fundas al Stelei comparat de multi cu Radoi sau Belodedici ramane cu picioarele pe pamant si spune ca seamana cu "Belo", dar doar la un capitol - inaltimea.

"Am ceva din Belodedici: inaltimea. Serios, comparatia e deplasata, nici nu indraznesc sa ma gandesc daca seman cu Belo. El a fost un mare fotbalist, cu un palmares incredibil. Eu abia am venit din Liga a II-a, nu am nici experienta, nici performante", a spus Gardos intr-un interviu publicat in editia tiparita a Gazetei Sporturilor.

Fundasul mai spune ca incepe sa simta ca este un jucator important in lotul "ros-albastrilor", insa este constient ca mai are mult de muncit.

"Nu sunt chiar de baza! Important, da, simt ca devin un jucator important pentru Steaua si asta e fantastic pentru mine. Dar pana sa fiu de baza mai am de tras", a mai spus Gardos.

Florin Gardos a fost transferat de Steaua in vara, de la divizionara secunda Concordia Chiajna.

M.D.

