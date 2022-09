Hagi propune un jucator la Steaua: Are un potential enorm!

Gica Hagi le propune inca un jucator celor de la Steaua, care ar putea acoperi astfel plecarea capitanului Pintilii.

"Regele" sustine ca pustiul Dragos Nedelcu, legitimat la Academia sa fotbal, ar putea ajunge in Ghencea.

"Eu lui Galca i-as propune un jucator, pe Nedelcu. E nascut in '97, l-a avut si la nationala de juniori. E mijlocas central, dar poate juca si fundas. Are un potential enorm. Mai intai trebuie sa il luam noi, sa il folosim la Viitorul. Ii crestem cota si il dam la Steaua", a spus Hagi la DigiSport.

Afacerile dintre Steaua si Academia lui Hagi au devenit o obisnuinta in ultimii ani.

Campioana l-a achizitionat sezonul trecut pe Gabi Iancu iar in toamna mai multi juniori de-ai lui Hagi au fost legitimati in Ghencea pentru a evolua in UEFA Youth League.

In aceasta vara tanarul Tosca va ajunge la Steaua de la Viitorul lui Hagi iar un alt pusti, Cristi Manea, ar putea avea acelasi traseu.

M.D.

Ads