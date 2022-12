Helmuth Duckadam, reactie dura la adresa lui Piturca: Incet, incet aflam cine e in spatele lui Talpan

Helmuth Duckadam il ataca pe Victor Piturca dupa ce fostul selectioner a anuntat ca se va implica la Steaua Armatei si l-a acuzat pe Gigi Becali ca a furat Steaua.

Duckadam spune ca Piturca a pus la cale un plan diabolic si se afla in spatele lui Florin Talpan, omul care l-a lasat pe Becali fara marca si numele Steaua.

"Mi se pare ridicol sa faci ode si poate cu timpul sa-i faci o statuie domnului Talpan, care vrea sa distruga unul dintre putinele branduri romanesti. Dar declaratia domnului Piturca nu ma mira. O asteptam.

Era o chestiune de timp pana cand va aparea. Incet, incet, aflam cine este in spatele acestui domn Talpan. Era putin probabil ca un colonel al Armatei Romane de care nu auzise nimeni sa se ia de unul singur la lupta cu domnul Becali", a spus Helmuth Duckadam pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.

Duckadam a fost coleg cu Piturca in echipa de aur a Stelei, insa spune ca nu a fost niciodata prieten cu el.

Mai mult, Duckadam a povestit un episod in care Piturca a refuzat sa-i imprumute o suma de bani, cand avea probleme medicale, pe motiv ca-i pierduse la barbut.

"Nu am fost si nu suntem prieteni, am fost doar colegi. Dupa '90 am avut o oportunitate sa ma operez la Munchen, am zis sa apelez la un coleg cu o stare materiala buna. L-am cautat la biroul sau din Ghencea si l-am rugat sa ma imprumute cu 6000 dolari.

Lasam la schimb garantie masina mea personala, un Mercedes la mana a doua de 10.000 dolari. Nu faptul ca m-a refuzat m-a deranjat, ci modul in care a facut-o. Mi-a spus ca nu dispune de 6000 de dolari pentru ca pierduse 8000 cu o seara inainte la barbut", a adaugat Duckadam.

