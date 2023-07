Jelev, nemultumit de comportamentul oficialilor Stelei

Jivko Jelev e foarte intrigat de modul in care conducerea Stelei a pus la cale "evacuarea" sa din Ghencea.

Desi a fost anuntat la finalul campionatului trecut ca i se va reinnoi contractul cu gruparea "ros-albastra", chiar de catre presedintele Valeriu Argaseala, fundasul bulgar a fost dat afara.

"Dupa ultima etapa, domnul Argaseala mi-a spus ca este nevoie de mine in continuare si ca mi se va face o oferta de prelungire a contractului. Iar acum, nici macar nu am fost anuntat in mod direct ca nu mai fac parte din lotul Stelei. Am primit de la impresarul meu un fax! Macar daca imi spuneau din start ca nu ma mai vor", a spus Jelev, pentru editia tiparita a cotidianului Adevarul.

Aparatorul de 31 de ani sustine ca pe viitor nu va mai fi nici o cale de reconciere, asta in cazul in care care conducatorii si-ar dori, totusi, sa-l pastreze.

"Nu mai exista nici o sansa de a ramane. Chiar daca s-ar razgandi si si-ar dori sa ma pastreze, nu as ramane eu. Am caracter si tupeu! Nu sunt carpa lor", a precizat bulgarul.

Jelev se alaturat, astfel, unei liste lungi de jucatori care au plecat dezamagiti din Bulevardul Ghencea, pe care se mai regasec Dayro Moreno, Arthuro Bernhardt, Elton Jose Xavier Gomes si lista ar mai putea continua.

Eugen Dinu

