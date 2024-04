Jucatorii Stelei, in razboi cu fanii: Tanase i-a injurat, Popa ii cearta

Jucatorii Stelei ai declansat un adevarat razboi impotriva fanilor care au abandonat echipa dupa ce Armata a intrat in posesia marcii cu acelasi nume.

Capitanul "ros-albastrilor" de la meciul cu Viitorul lui Hagi, Cristi Tanase, este autorul unui gest reprobabil, el injurandu-i pe suporteri la pauza. Colegul sau, Adi Popa, a fost mai bland, el reprosandu-le fanilor ca sustin "clonele" de la baschet si handbal.

Cristi Tanase a marcat doua goluri in poarta celor de la Viitorul, insa a comis si multe gafe, una dintre acestea permitandu-le baietilor lui Hagi sa deschida scorul in Ghencea. Astfel, mijlocasul a fost apostrofat de putinii spectatori din tribune.

Modul in care acesta a ales sa raspunda este unul golanesc. Mai intai, le-a facut semn fanilor sa taca, dupa marcarea primului gol. Ulterior, la pauza, in drumul spre vestiare, a scuipat in directia celor de la Tribuna II si i-a injurat.

Adi Popa a avut si el un mesaj pentru cei din galerie si, desi nu a fost atat de dur, poate isca un nou conflict.

"Galeria echipei trebuie sa se intoarca in peluza, nu sa mearga sa sustina echipe hibrid de baschet fara istorie care au doar sigla. Fotbal Club Steaua Bucuresti (FCSB) detine istoria si toate cele, mai putin sigla, problema care se va rezolva", sustine Popa.

Echipa lui Gigi Becali a fost abandonata de suporteri dupa ce a pierdut marca Steaua.

La partidele campioanei mai ajung acum cateva mii de spectatori, desi echipa este pe primul loc in Liga 1 si are sansa unei "triple" istorice - campionat, Cupa, Cupa Ligii.

In schimb, galeriile din Peluza Nod si Peluza Sud sustin echipele de handbal si baschet ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

M.D.

