Ministrul Tineretului si Sportului transeaza disputa dintre CSA Steaua si FCSB, cu privire la folosirea stadionului din Ghencea

Ziare.

com

Acesta a comentat si el aceasta disputa aflata la ordinea zilei, intre CSA Steaua si FCSB, club patronat de Gigi Becali , aflat in Liga 1, pe locul secund in actuala stagiune.Stroe a comentat si el viziunea sa, spunand ca, in opinia sa, disputele juridice existente intre cele doua entitati ar putea constitui un impediment pentru ca FCSB sa poata evolua pe noua arena din Ghencea "Stadionul Ghencea va avea un administrator, e vorba de MApN. Acolo este o disputa veche, intre CSA si FCSB. Un conflict de natura juridica poate interveni in modalitatea de inchiriere a stadionului Steaua.Toata lumea trebuie sa beneficieze de aceste investitii publice, asta trebuie spus totusi, ele pot oferi tuturor modalitatea de a desfasura competitii si evenimente de orice natura", a fost parerea lui Stroe, care a avut o interventie telefonica la televiziunea ProX.Noul stadion din Ghencea, sectorul 6, este gata in proportie de 80 la suta. Va avea peste 31.000 de locuri capacitate, va costa la final peste 94 de milioane de euro si va contine, pe langa stadionul in sine, in acelasi complex, un restaurant, spatii de cazare, muzeul Clubului Sportiv al Armatei, spatii VIP, magazine etc.Vezi si:D.A.