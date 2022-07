Neaga: "Gata, sunt jucatorul lui Steaua"

Adrian Neaga (28 de ani) s-a intors aseara, 18 iunie, in Romania, si a declarat ca transferul sau la Steaua este ca si realizat, toate detaliile fiind puse la punct, mai fiind de semnat doar contractul:

"Am fost azi si am vorbit cu Gigi Becali si a ramas ca in cateva zile semnam. De acum ma voi integra in programul echipei, iar prima actiune va fi vizita medicala de luni. Gata, nu mai este nicio problema, sunt la Steaua. Bineinteles ca a fost virata clauza de reziliere de 800.000 de dolari, altfel nici nu puteam sa vin in Romania", a declarat Neaga

Neaga a mai evoluat la Steaua intre anii 2001-2005, timp in care a castigat un titlu de campion al Romaniei si s-a calificat in primavara europeana. Pentru nationala Romaniei, Rica a evoluat in 6 meciuri.

Ads