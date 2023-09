Noua senzatie a echipei lui Hagi, tot mai aproape de Steaua

Noua senzatie din echipa lui Gica Hagi este tot mai aproape de un transfer la Steaua.

Vicecampioana il doreste mai mult ca niciodata pe Razvan Marin, dupa ce jucatorul a debutat cu gol in echipa nationala, iar tatal sau, fostul stelist Petre Marin, spune ca acum transferul este posibil.

"Nu cunosc nimic, pentru Razvan cel mai important lucru ar fi sa joace. Daca merge la Juventus, ca dupa sa fie imprumutat, nu este bine. El trebuie sa joace si sa aiba meciuri in picioare. Ar fi acelasi lucru pe care noi l-am facut cu Steaua, in vara, cand l-a vrut.

Steaua este cea mai importanta echipa din Romania, este o rampa de lansare foarte buna in cariera orcarui jucator. Fotbalistii lor se transfera pe sume importante. Eu cred ca atunci am luat decizia buna, iar acum situatia este aceeasi: noi suntem deschisi, dar vrem ca jucatorul sa poata evolua, sa fie un proiect in care sa joace.

Asa am luat noi hotararea atunci si cred ca a fost decizia buna. Nu m-a sunat patronul Stelei. Probabil Gica va cere bani multi pe el, pe noi ne bucura lucrul asta", a declarat Petre Marin la Digi Sport.

Ads

Steaua a fost aproape e a-l transfera pe Razvan Marin in vara, insa atunci jucatorul a refuzat mutarea.

Marin si tatal sau se temeau ca la Steaua nu va avea sanse sa joace prea mult, el fiind un fotbalist tanar, insa acum lucrurile s-au schimbat. Razvan Marin si-a demonstrat valoarea si ar avea locul de titular asigurat in echipa lui Reghecampf.

https://ziare.com/viitorul/stiri-viitorul/razvan-marin-dorit-de-una-dintre-cele-mai-bune-echipe-din-europa-1439318, care ar vrea sa il transfere cat mai repede.

De asemenea, nu cu mult timp in urma el a fost monitorizat intens si de AS Roma, transferul fiind refuzat de Hagi.