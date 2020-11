Primarul Sectorului 6 vrea ca stadionul Steaua sa fie accesibil publicului: Sa fie deschis ca spatiu de promenada

"Lucrarile sunt gata. Acum, eu imi doresc doar trei lucruri. Multi, multi copii si tineri sa se antreneze in acest complex sportiv (9 discipline), sa faca performanta si sa ajunga sa joace pe acest stadion si... Complexul sa fie accesibil publicului, sa fie deschis ca spatiu de promenada. Voi discuta cu Ministerul Apararii despre acest ultim aspect, dupa ce se va face receptia", a scris Ciucu, vineri seara, pe pagina de Facebook El spune ca acest complex sportiv a fost "de trei ori mai ieftin decat Stadionul National, facut de trei ori mai repede, de un consortiu de firme romanesti"."Si adaptat pentru multe discipline sportive. E bine. Stiti, eu am crescut in zona. Fostul stadion va fi mereu in inima mea, dar abia astept performanta, noi generatii de aur pe acest stadion", conchide edilul.Complexul a fost realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.