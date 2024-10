O legenda a Stelei le cere tuturor fotbalistilor sa nu semneze cu noua echipa a Armatei

Fostul mare fotbalist Lita Dumitru le-a cerut tuturor jucatorilor aflati in activitate sa nu semneze cu noua echipa a Armatei.

Lita Dumitru spune ca regreta ca a jucat pentru formatia ros-albastra, avand in vedere ca in acest moment are o pensie de doar 75 de lei.

Pentru a nu trece prin aceeasi situatie, Dumitru le recomanda tuturor fotbalistilor sa ocoleasca aceasta echipa.

"Imi pare foarte rau ca am jucat la Steaua! Indemn pe toata lumea sa nu mai joace la Steaua asta noua. Am jucat 8 ani acolo si am primit 75 de lei. Aceasta e pensia mea de la Steaua. Asta apropo de clubul asta care se bate pe sigla, de domnul Talpan...

Toti jucatorii in viata lor sa nu se mai duca la Steaua daca se mai intampla asa ceva, sa infiinteze Armata echipa noua", a spus Lita Dumitru la Digi Sport.

Lita Dumitru a evoluat pentru Steaua in perioada 1972-1980 si este considerat unul dintre cei mai mari mijlocasi din istoria Romaniei.

Noua echipa de fotbal a Armatei va lua nastere in vara si va incepe din liga a patra sau a cincea.

