Orban, la inaugurarea noului stadion Steaua: Intentionam sa sustinem un amplu program de constructie de baze sportive, de terenuri de antrenament in toata tara

"Stadionul Steaua a renascut precum Phoenix din cenusa si se prezinta intr-o forma extrem de moderna. (...) Speram ca Stadionul Steaua, in noua forma, va gazdui echipe care sa faca perfomanta la nivel european si la nivel international. Vreau sa felicit consortiul de constructori romani, format din trei companii romanesti, care literalmente au facut performanta si prin constructia acestui stadion si-au intarit cartea de vizita , aratand ca avem constructori romani care au capacitatea la preturi competitive, chiar mici, sa realizeze lucrari de o calitate deosebita. Sigur ca va urma receptia. (...) Este intr-adevar o reusita remarcabila a acestui consortiu condus de trei companii romanesti", a declarat premierul, care a fost prezent la receptia proiectului de investitii "Complexul Sportiv Steaua", realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.El a anuntat reconstructia unor stadioane importante, precum Dinamo sau Giulesti."Se va reconstrui si Stadionul Giulesti. Stadionul Arcul de Triumf este aproape gata, este practic pe ultima suta de metri, si va fi un stadion foarte cochet, foarte frumos, care de asemenea sunt convins ca va gazdui competitii sportive extrem de importante si nu numai. De asemenea, vreau sa-i asigur pe suporterii dinamovisti ca (...) avem clar intentia de a sustine constructia Stadionului Dinamo . Sigur ca trebuie rezolvate o serie de chestiuni de natura juridica si alte chestiuni procedurale, astfel incat sa poata sa demareze si constructia stadionului Dinamo. De asemenea, avem in plan sa construim stadioane nu doar in Bucuresti, ci in alte capitale resedinta de judet - la Timisoara, la Iasi, la Constanta, la Oradea, unde exista deja o gandire facuta si proiect", a aratat premierul.Nu in ultimul rand, a precizat Orban, Guvernul intentioneaza sa sustina un amplu program de constructie de baze sportive si terenuri de antrenament."Intentionam sa sustinem un amplu program de constructie de baze sportive, de terenuri de antrenament in toata tara. Cele 150 de baze sportive (...) vor fi cu siguranta finantate, pentru ca este un moment in care trebuie sa o spunem - foarte multi copii nu se indreapta spre sport. Numarul copiilor care vor sa faca sport a scazut si acesta nu este un lucru bun. Sportul face pare din elementele de baza ale educatiei (...), are o mare influenta in educarea caracterului (...) si este momentul sa dam un semnal clar ca trebuie sa incurajam activitatea sportiva, o implicare a copiilor, a adolescentilor, a tinerilor prin efectuarea de sport, fie prin sport de masa, fie prin sustinerea cluburilor scolare, a cluburilor care pot crea pepiniera de care are nevoie sportul de performanta. Bucurestiul are nevoie si de alte baze sportive, de o sala polivalenta care sa fie la standarde internationale", a detaliat premierul.Evenimentul a avut loc in prezenta ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , primarului general al Capitalei, Nicusor Dan , si a unor personalitati din lumea sportului.