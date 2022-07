Petre Marin, la ultimul joc pentru Steaua

Meciul Inter Curtea de Arges - Steaua, din ultima etapa a Ligii I, va reprezenta si ultima partida a lui Petre Marin in tricoul "ros-albastrilor".

Fotbalistului in varsta de 36 de ani ii expira contractul, iar Gigi Becali a anuntat ca nu intentioneaza sa i-l prelungeasca.

"Va fi ultimul meu joc in tricoul Stelei, sper sa fie o victorie pentru a putea sa parasesc echipa cu o amintire frumoasa. Nu am emotii, vreau sa nu dezamagesc nici de aceasta data, asa cum nu cred ca am facut-o in cei 6 ani pe care i-am petrecut in Ghencea", a spus Petre Marin pentru GSP TV.

Marin nu isi va incheia, insa, cariera fotbalistica, ci va cauta un club cu pretentii din Romania sau o grupare din strainatate.

"Daca as ramane in tara, mi-ar placea sa ajung tot la o grupare cu pretentii, dar nu e exclus nici sa mai joc in strainatate", a mai spus Marin.

Petre Marin evolueaza la Steaua din 2004, atunci cand a fost adus de la FC National.

I.G.

