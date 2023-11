Piovaccari, uluit in Romania: Uauu!

Federico Piovaccari a ramas impresionat in Romania.

Atacantul italian nu se astepta ca nivelul fotbalului din Liga 1 sa fie atat de ridicat, iar fanii Stelei l-au uluit.

"Nu mi s-a mai intamplat sa joc in fata a 40.000 sau 50.000 de oameni. Uauu! A fost o emotie de nedescris dupa golul de acasa cu Legia, cand aproape 50.000 de oameni imi strigau numele. Brrr! E lucrul pe care il visezi de mic si era aproape imposibil pentru mine de realizat, dar totusi a venit", a spus Piovaccari pentru Fanatik.

"Primele doua, trei echipe din Romania ar putea sa joace in Serie A. Am vazut si meciul celor de la Pandurii de la Firenze. Chiar daca rezultatul da impresia ca a fost o partida fara istoric, in primele 30 minute am vazut un meci deschis, dar am observat ca Serie A este un campionat cu jucatori mai tehnici si mai tacticizat decit cel romanesc", a continuat acesta.

9 goluri a marcat Piovaccari pentru Steaua in acest sezon.