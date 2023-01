Piturca anunta ca nu se mai implica la Steaua Armatei: Nu ma mai intereseaza

Victor Piturca a anuntat ca nu mai este interesat sa se implice la noua echipa de fotbal a Armatei.

Fostul selectioner a mentionat ca a luat aceasta decizie intrucat echipa va evolua intr-un esalon inferior si nu in Liga 1, asa cum isi dorea.

"M-as fi implicat daca echipa revenea in Liga 1. Daca Lacatus are nevoie de un sfat, ok, dar in rest nu ma intereseaza. Eu voiam sa revina in liga intai. Pe mine nu ma intereseaza liga a patra", a spus Piturca la Digi Sport.

Totodata, Piturca a cerut MApN si FRF sa faca demersurile pentru inscrierea noii echipe a Armatei direct in Liga 1.

"Steaua era in Liga 1 si trebuie sa fie in Liga 1. Asta trebuie sa faca Ministerul. Federatia e responsabila si ar trebui sa se gandeasca mai mult. Sunt sigur ca Steaua poate juca direct in Liga 1", a completat Piturca.

Noua echipa a Armatei va lua nastere in vara si va evolua in liga a patra sau a cincea.

Bugetul in primul sezon va fi de 300 de mii de euro.

