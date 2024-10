Propunere surpriza pentru Steaua

Helmuth Duckadam vine cu o propunere surpriza pentru postul de atacant la Steaua.

Presedintele de imagine al "ros-albastrilor" in propune in Ghencea pe atacantul portughez Rui Pedro.

"Mi-a placut enorm de Rui Pedro, cel care a marcat cu Braga. Daca as fi patron la un club l-as lua, pentru ca e rapid si are calitate. L-as lua imediat la Steaua", a spus Duckadam la GSP TV.

Rui Pedro Couto Ramalho (24 de ani) evolueaza la CFR Cluj din 2011.

9 goluri (6 in Liga 1 si 3 in Liga Campionilor) a marcat Rui Pedro pentru clujeni in acest sezon.

I.G.

