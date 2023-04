Pur si simplu Steaua

Nu s-a vorbit ieri toata ziua decat despre cate goluri primim pe Santiago Bernabeu, dupa ce am reusit sa strangem patru acasa, in batatura, cu concursul lui Carlos. Nu credea nimeni ca vom reusi sa inscriem - nevasta-mea, stelista nervoasa, dar cu inima subreda, nici nu s-a uitat la meci, si-a cautat de lucru cu niste pesti.

... Si am inscris, dar in propria poarta. Ce nu au reusit galacticii - constructiile lor se loveau de vointa baietilor lui Cosmin Olaroiu, care au jucat fantastic, eliberati de constrangeri, nemaiavand nimic de pierdut - a fost posibil din cauza unei clipe nefericite.

Banel Nicolita si-a permis, o secunda, sa relaxeze energiile ce-i tineau mintea in stare de concentrare permanenta si a infipt balonul in poarta nemaipomenitului Cornel Cernea, ca pe un iatagan in inima unui bebelus, apoi s-a prabusit. A fost readus in simtiri de insusi fotbalistul-industrie, David Beckham, care l-a incurajat si i-a spus ca nu a murit, cum si-ar fi dorit.

O combinatie stranie de neputinta, rusine si groaza teribila se lipise de fata lui Banel-Jardel. Ar fi vrut sa se caste gazonul, sa-l inghita, nu sa se intoarca acasa, printre ai lui...

Umilita pana la paralizie in Ghencea, Steaua a castigat aseara respectul tuturor, inclusiv pe al meu, un dinamovist. Nu s-a facut de rusine. Timp de 70 de minute a tinut piept celui mai mare club din lume, a jucat de la egal la egal cu zei ai gazonului, pe care copiii ii stiau pana mai ieri numai din reclamele la racoritoare.

Cu indrazneala, chiar daca fara a inchide cercul complet, pe tabela - centrarea lui Banel din minutul 11, de exemplu, n-a fost ajunsa nici de Badea, nici de Dica, nici de Paraschiv. In minutul 71, Cernea s-a trezit cu balonul langa el si i-a inghetat sangele in vene.

Peste alte doua minute, Van Nistlerooy a transformat Olandezul Zburator intr-un boboc de rata gripat, ratand un penalty. Astrele se zapacisera si ele: ce se intampla pe planeta fotbalului? Cine-i baiatul ala, Cernea?

... Un tanar impus de Gigi Becali, care dupa slabiciunile repetate ale lui Carlos, s-a decis sa puna piciorul in prag, de vreme ce baga banii, iar esecul Stelei ii este contorizat nu numai in lumea sportului cu balonul rotund. Fara sa tina cont de insistentele lui Olaroiu si Meme Stoica, care i-au spus ca miza e prea mare pentru a lasa un neexperimentat sa protejeze inimile romanilor de infarct, finantatorul Stelei s-a facut ca nu aude si si-a impus punctul de vedere.

Temandu-se de psihicul labil al lui Carlos, a ridicat astfel, intr-o clipa de inspiratie (divina, normal!), un zid intre stalpii portii, imposibil de spart de catre Real Madrid. Iar interventia din fata lui Nistlerooy si Robinho, din finalul primei reprize, nu va iesi multa vreme din mintea microbistilor, pentru ca nu a fost de pe Pamant.

Socant: prima repriza, in care am vazut niste madrileni lipsiti de stralucirea si inteligenta pentru care-i admira intreg globul, blocati de cateva ori in propria jumatate de teren, se incheia fara ca galacticii sa inscrie. Se incheia insa si fara logica sumara care zice ca daca tu faci regulile, iar regulile spun ca daca esti mai bun, inscrii, inseamna ca ai inscris.

Si s-au pierdut ocazii uriase - mereu am considerat o chestie neserioasa zicerea cum ca ocaziile se razbuna. Dupa pauza, Fabio Capello si-a trimis in teren rezervele de lux, pe Ronaldo si Bechkam. Dar romanii si-au vazut de drum, ca si cand ar fi fost elvetieni. Inutil. Legile dupa care curg lucrurile nu sunt intotdeauna vizibile. Asa imi place mie sa cred.

Daca insa imi cobor mintea din nori, stiu: am spus mereu ca pentru a straluci cu tot cu gol, nu numai a straluci pur si simplu, fotbalistii trebuie sa aiba putinta de a se concentra in fiecare clipa. Nenorocirea (impropriu spus) din minutul 71 este rodul acestei lipse de atentie. Si mi-a adus - mie, un diamovist din cei mai rai - o nesfarsita clipa de tristete.

Cristian Mihai CHIS