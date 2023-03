Raducan isi explica demisia de la Steaua

Fostul director sportiv al Stelei, Narcis Raducan, a declarat, marti, ca unul dintre motivele pentru care si-a depus demisia este faptul ca sugestiile sale nu erau luate in considerare conducatorii clubului.

"Acum nu pot spune tot ce gandesc, pentru ca as jigni anumite persoane. Am avut anumite idei care nu au fost imbratisate de cei din conducere. De exemplu, centrul de copii si juniori este intr-o stare slaba si de aceea copiii mei sunt la un centru privat de pregatire. Apoi s-au schimbat sapte antrenori si tot atatea stafuri tehnice.

Niciodata nu am avut responsabilitatea de a aduce antrenori. S-a trecut peste mine, desi nu era important sa ma asculte. Totusi suntem sase-sapte persoane si trebuie ascultata cea mai buna voce. Oricum primul si ultimul cuvant il are Gigi Becali. Daca sunt bun de stat doar pe un raft, atunci mai bine merg in alta parte. Scopul meu nu a fost sa fie pus un director sportiv in muzeul clubului, care si asa nu mai exista", a declarat Raducan intr-o conferinta de presa.

Fostul oficial din Ghencea a adaugat ca nu crede ca Steaua va reusi sa castige titlul in sezonul viitor in cazul in care strategia la nivelul conducerii nu se va schimba.

"Venirea lui Laurentiu Reghecampf intra intr-un alt proiect, un proiect in care nu am incredere foarte mare. Conditiile nu vor fi usoare pentru el si va fi greu sa realizeze ce si-a propus. E o chestie de principiu si nu pot veni fericit la serviciu cand e ceva in care nu cred. Sunt si alte lucruri care au tras clubul in jos in ultimii ani. Sunt inca lucruri de pus la punct si nu vad o revenire. Nu cred ca Steaua va lua titlul la anul daca lucrurile stau ca acum", a mai afirmat Raducan.

Narcis Raducan si-a prezentat, marti, demsia din functia de director sportiv al Stelei.

Locul acestuia va fi luat de Aurelian Babutan, care a mai trecut pe la FCM Targu Mures, FC Brasov si Concordia Chiajna.

