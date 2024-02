Rasturnare de situatie in cazul Tatarusanu: anuntul facut de presa italiana

Anuntat de presa italiana si de Dumitru Dragomir drept noul jucator al Fiorentinei, Ciprian Tatarusanu mai are de asteptat pentru a evolua pentru gruparea toscana.

Jurnalistii de la Calciomercato au anuntat miercuri ca Tatarusanu nu a semnat cu Fiorentina, motiv pentru care mai multe echipe importante incearca sa-l deturneze.

AC Milan, Sampdoria, West Ham United si Tottenham ar fi echipele interesate sa-l convinga pe Tatarusanu sa renunte la intelegerea verbala pe care o are cu Fiorentina.

De altfel, sursa citata mai noteaza ca jucatorul nu are o preferinta intre a juca in Serie A si Premier League, iar o decizie va fi luata abia in urmatoarele saptamani.

Ciprian Tatarusanu ramane liber de contract in vara si va parasi Steaua fara suma de transfer.

Presa italiana sustinea in ultimele zile ca portarul a semnat cu Fiorentina pe 5 ani.

C.S.