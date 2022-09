Reactia lui Reghecampf dupa ce Hamroun a fugit de la Steaua

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a comentat decizia mijlocasului algerian Jugurtha Hamroun de a fugi de la echipa chiar inaintea meciului cu Sparta Praga din Liga Campionilor.

Reghecampf s-a aratat dezamagit de comportamentul lui Hamroun si a afirmat ca nu poate tolera un asemenea gest.

"Situatia lui Hamroun e cat se poate de clara pentru noi. El nu s-a prezentat sambata si duminica la antrenamente. Ne-a spus ca are probleme personale si trebuie sa zboare la Paris. Ati vazut ca nu s-a dus acolo.

Noi am luat decizia de a nu il include in lot pentru meciul cu Sparta Praga. Nu putem fi de acord cu asemenea iesiri din partea unui jucator care se vrea unul dintre cei mai importanti ai echipei noastre", a spus Reghecampf, citat de Digi Sport.

De asemenea, Reghecampf a dezvaluit ca Hamroun i-a creat probleme si in cantonamentul din Slovenia.

"In Slovenia, Hamroun mi-a spus ca vrea sa plece. I-am transmis sa discute cu Becali, dar sa se antreneze la maximum in tot timpul asta. El nu s-a antrenat cum trebuie. In ultima zi nu s-a antrenat deloc", a completat Reghecampf.

Totodata, Reghecampf a vorbit si despre meciul cu Sparta Praga, programat marti la ora 21:00.

"Meciul de marti e foarte important pentru noi. Am mers si am urmarit Sparta Praga la ultimul amical, am vazut si meciurile de anul trecut din Europa. Sparta e o echipa foarte organizata, cu fotbalisti de valoare, care pot face diferenta in momentele cheie. Am venit aici cu gandul la un meci bun, care sa ne ofere un avantaj in perspectiva returului", a conchis Reghecampf.

