Reghe e calm si asteapta jocul cu Chelsea: "Nu avem de ce sa ne ingrijoram"

Antrenorul Stelei a fost calm dupa meciul castigat cu Ceahlaul Piatra Neamt, scor 4-3 in etapa cu numarul 22 a Ligii I.

"Am realizat obiectivul pe care ni l-am propus la Piatra Neamt. Este adevarat ca am luat trei goluri, dar am reusit sa mentinem diferenta din clasament fata de Astra. Europa League este pe locul doi atunci cand jucam in campionat.

Este important sa avem toti jucatorii sanatosi, Daniel Georgievski a revenit foarte bine, Iancu ne poate ajuta si el. Mi-au placut determinarea si faptul ca am alergat foarte bine, le-am inchis jocul. Pe un astfel de teren se poate intampla orice. Ceahlaul este o echipa foarte buna, nu are de ce sa ne ingrijoreze ca am luat trei goluri." spunea Reghe dupa joc la DigiSport TV, in emisiunea Fanatik Show.

Legat de meciul remizat de Chelsea in Cupa Angliei cu Manchester, acesta a spus: "Nu m-am uitat la meciul lui Chelsea, nu m-a interesat decat partida noastra cu Ceahlaul. Ii vom studia zilele viitoare, avem timp."

