"Reghecampf explica infrangerea din meciul cu CFR Cluj"

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a explicat motivele esecului din meciul cu CFR Cluj.

Reghecampf a dat vina pe atitudinea jucatorilor si pe faptul ca Gigi Becali i-a vandut in aceasta vara pe Jugurtha Hamroun, Alexandru Chipciu si Nicusor Stanciu.

"Sunt foarte dezamagit, am fost depasiti total. Am facut foarte multe greseli, iar cei de la CFR Cluj si-au dorit mult mai mult victoria. Nu am reusit sa castigam aproape niciun duel. Am avut putine ocazii, tot timpul am fost prea tarziu la minge. Am pierdut foarte multe baloane la centrul terenului, a fost o seara neagra", a spus Reghecampf la Digi Sport.

"Am facut pregatirea cu o echipa, iar acum jucam cu altii. Au plecat trei jucatori importanti, iar acum au venit altii care trebuie sa se obisnuiasca cu ce inseamna Steaua. E nevoie de timp", a completat Reghecampf.

Steaua a pierdut primul meci din acest campionat, scor 1-2, in fata celor de la CFR Cluj, in etapa a 9-a.

A fost o victorie pe deplin meritata a ardelenilor, dupa o confruntare in care Steaua a fost apatica.

Ardelenii obtin astfel prima victorie pe terenul Stelei din 1948 incoace.

Dupa acest rezultat, Steaua ramane prima in clasament, cu 20 de puncte, in timp ce CFR Cluj este pe locul 10, cu 10 puncte.

Etapa urmatoare, Steaua se va deplasa la Ploiesti pentru a juca cu FC Voluntari, iar CFR Cluj va primi vizita lui Gaz Metan Medias.

C.S.

Ads