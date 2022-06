Salariu urias pentru noua vedeta a Stelei: I-am spus ca nu e corect sa aiba 8.000 de euro pe luna

Noua vedeta a Stelei, Nicusor Stanciu, are un salariu urias, mult peste media jucatorilor din Liga 1.

Gigi Becali, finantatorul campioanei, a dezvaluit cum a hotarat sa ii majoreze contractul mijlocasului in varsta de 22 de ani.

"Stanciu mai are multe de demonstrat, insa el creste pe zi ce trece. Are pase geniale la fiecare meci, e normal si corect sa plece la un salariu de un milion, un milion jumatate pe an.

Eu i-am spus ca nu e corect sa aiba 8.000 de euro pe luna si ca va castiga 20.000 de euro pe luna de acum incolo", a spus Becali la Sport.ro.

Gigi Becali isi dezvaluie strategia: E nevoie acum, pe ultima suta de metri

Nicusor Stanciu a semnat recent un nou contract, valabil cinci ani, cu Steaua.

De tanarul international roman s-au interesat in ultima perioada doua cluburi mari din Italia, AC Milan si Inter.

M.D.

