Razboi pe banii statului la Steaua. "Personaje controversate castiga peste 4.000 de euro pe luna, iar eu n-am voie pe noul stadion"

Juristul Florin Talpan ii ataca in termeni duri pe colonelul Hincu, cel care conduce echipa si pe George Ogararu, noul manager general din Ghencea Intr-un mesaj pe facebook, Talpan se plange ca a fost sanctionat financiar de comandantii sai, chiar daca el este cel care s-a luptat in instanta cu Gigi Becali pentru marca si palmaresul echipei ros - albastre."Toate aceste actiuni impotriva mea, actiuni de hartuire si incercare de manipulare a opiniei publice si a suporterilor stelisti, se intampla doar din cauza faptului ca domnul Hincu nu isi indeplineste obligatiile legale privind functia pe care o detine!Am trimis notificare catre Federatia de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal deoarece comandantul a refuzat in mod categoric si sistematic trimiterea de notificari celor care nu respecta hotararile instantelor.Acesta, in urma trimiterii notificarii catre FRF si LPF , in mod abuziv, m-a sanctionat luandu-mi din salariu,in conditiile in care am castigat pentru Clubul Sportiv al Armatei: numele, marca, palmaresul si multe alte dosare prin care se solicita de catre FCSB anularea marcii Steaua, etc! Acest comandant si-a permis sa imi ia din salariu in conditiile in care eu am initiat reinfiintarea echipei de fotbal si am solicitat constructia unui nou stadion.Personaje controversate se fotografiaza cu mandrie pe stadion, isi pun poze pe Facebook si castiga peste patru mii de euro pe luna pentru ca asa vrea domnul Hincu", a scris juristul clubului, Florin Talpan pe facebook.Legat de salariu, Talpan se refera, cel mai probabil, la Ogararu, care conform gsp ar castiga peste 20 000 de lei pe luna.