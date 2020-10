FOTO Stadionul Steaua este aproape gata. CNI: Se fac ultimele finisaje pentru organizarea receptiei

"Pe santierul Stadionului Steaua lucrarile sunt aproape finalizate. Se fac ultimele finisaje, se monteaza mobilierul si se pun la punct ultimele detalii in vederea organizarii receptiei la terminarea lucrarilor", a precizat CNI, pe Facebook Noua arena are o capacitate de 30.500 locuri si va indeplini criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4.Astfel, arena beneficiaza de un teren de fotbal, cu o lungime de 122 m si o latime de 68 m, prevazut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare si drenaj, spatii pentru echipe si oficiali (vestiare pentru sportivi si arbitri, sali de incalzire indoor, spatiu de recuperare si sala de forta, punct de prim ajutor etc.), spatii pentru mass-media (boxa, sala de conferinte, zona de flash interviu etc.).Exista si 300 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilitati, spatii de cazare pentru sportivi (24 de camere), un muzeu al clubului sportiv, spatii administrative si spatii dedicate publicului (magazine, zona food). In plus, noua arena va putea gazdui si competitii sportive de rugby. Valoarea contractului este de 210.067.331 lei fara TVA.