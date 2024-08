Steaua a anuntat lista jucatorilor care vor fi dati afara in aceasta iarna

Gigi Becali a anuntat numele jucatorilor care vor fi dati afara de la Steaua in aceasta iarna.

Patronul Stelei a afirmat la postul Sportro ca Steaua va renunta la Bojan Golubovici, Dan Popescu, Adnan Aganovici si Bogdan Mitrea.

Toti cei patru au fost adusi la Steaua in vara, dar nu au reusit sa se impuna.

In schimb, Vlad Achim va fi pastrat la echipa, in timp ce in privinta lui Alexandru Bourceanu nu s-a luat o decizie certa.

De asemenea, Steaua ii va imprumuta la alte echipe pe Vlad Mihalcea, Robert Valceanu, Rares Enceanu si Cristian Ontel.

Becali a mai precizat ca si Gabi Tamas a fost sters de pe lista neagra dupa golul marcat cu Osmanlispor.

C.S.

Ads