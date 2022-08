Steaua a renuntat la FCSB - care e noua denumire a clubului

Steaua a renuntat la denumirea "FCSB", care i-a indepartat pe fani de la stadion dupa pierderea procesului cu Armata.

Aflata in cantonament in Slovenia, vicecampioana si-a prezentat noua denumire a clubului. In loc de FCSB, pe echipamente a aparut astfel "FC Steaua Bucuresti".

Prin aceasta mutare, vicecampioana doreste sa se reapropie de fanii care au abandonat-o dupa pierderea procesului cu Armata.

In 2014, denumirea trecuta pe tricouri a fost "FCSB", ca urmare a pierderii procesului cu Armata in privinta marcii. Acum s-a recurs la aceasta solutie intrucat cei de la clubul de fotbal Steaua sustin ca denumirea nu poate fi confundata cu cea aflata in proprietatea Armatei, intrucat CSA nu are sectie de fotbal.

Armata a contestat deja noua denumire a echipei de fotbal, intr-un alt proces ce vizeaza doar numele. La Tribunalul Bucuresti castig de cauza a avut insa Gigi Becali, dar decizia a fost atacata la Curtea de Apel.

C.S.

Ads