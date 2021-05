Ce a facut Steaua in barajul de promovare pentru Liga 2

Au marcat: Zaharia '6, Chipirliu '28.La acest meci au putut asista 200 de spectatori in tribunele terenului numarul 5 din Complexul Sportiv Steaua din Ghencea . Alte cateva sute si-au incurajat favoritii din afara arenei.Nu a fost insa acesta primul meci cu spectatori din 8 martie 2020, cand a fost interzisa prezenta fanilor in tribune din cauza pandemiei de coronavirus.Mai devrme, tot sambata, Otelul Galati si Dunarea Braila au remizat, scor 1-1, in cadrul aceluiasi baraj, intr-un meci disputat pe terenul primei echipe. Aceasta a fost prima partida cu spectatori in Romania, cateva sute de fani fiind acceptati in tribunele arenei din Galati.Meciurile retur vor avea loc peste o saptamana.