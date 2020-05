Steaua, amenintata cu excluderea din campionat

Ziare.

Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti, prin vocea presedintelui Marian Luminare, a trimis o instiintare catre CSA Steaua, in care reclama ultimele declaratii oferite de juristul Florin Talpan.Echipa Armatei e amenintata chiar cu "excluderea din competitiile in curs", noteaza Gazeta Sporturilor "Va aducem la cunostinta ca, potrvit art.9 alin 1.1 din Regulamentul Disciplinar, cluburile sunt responsabile pentru conduita jucatorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor si a oricaror alte persoane care le reprezinta sau a caror apartenenta la acestea este de notorietate.Iar potrivit art. 52 alin. 7 Regulament Disciplinar, cluburilor ai caror jucatori, antrenori sau oficiali afecteaza, in orice fel, imaginea unei competitii prin savarsirea unor fapte de natura sa duca la discreditarea acesteia, se sanctioneaza cu excluderea din competitiile in curs/sau viitoare de la una la doua editii competitionale", se arata in instiintarea semnata de Marian Luminare.Saptamana trecuta, Florin Talpan a cerut ca Steaua sa fie declarata castigatoare in Liga a 4-a si a vorbit despre "interesele ascunse ale AMFB".CSA Steaua este lider in Liga a 4-a.