Steaua are un nou antrenor.

Laurentiu Reghecampf este noul tehnician al "ros-albastrilor", conform cotidianului Gazeta Sporturilor.

Sursa citata dezvaluie ca Gigi Becali si Teia Sponte au batut duminica palma cu Reghecampf, iar acesta urmeaza sa fie anuntat oficial luni.

Gigi Becali si Teia Sponte au discutat cu Reghe si, la capatul a doua ore de discutii, au ajuns la un acord. Tehnicianul a vazut apoi meciul Stelei de la Cluj, cu CFR, chiar la resedinta lui Becali din Aleea Alexandru, alaturi de Mihai Stoica, managerul general al echipei.

Saptamana trecuta, Reghecampf a primit o oferta si din partea celor de la Rapid, insa a refuzat pentru a veni la Steaua, echipa sa de suflet, pentru care, ca jucator, a evoluat timp de patru sezoane, in perioada 1996-2000.

Reghecampf nu va veni cu mana goala in Ghencea, ci cu doi jucatori: atacantul brazilian Adi Rocha, care il va lua locul accidentatului Tatu (cinci luni absent in urma accidentarii suferite in derbiul cu Dinamo), si mijlocasul central Lucian Filip, crescut la juniorii "ros-albastrilor", dar care a explodat in acest retur de sezon la Concordia Chiajna.

Stoichita si-a anuntat plecare

Imediat dupa remiza de la Cluj, cu campionii de la CFR, Mihai Stoichita a anuntat ca nu va continua pe banca "ros-albastrilor".

"Maine (luni - n.red.) ma voi duce la Becali pentru a-i strange mana si a-i multumi pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o in acest final de sezon", a spus cel poreclit Lippi.

Laurentiu Reghecampf are 36 de ani si le-a mai antrenat in cariera sa pe FC Snagov, "U" Craiova, Gloria Bistrita si Concordia Chiajna.

A intrat in atentia lui Gigi Becali dupa parcursul excelent pe care Concordia Chiajna la avut in acest sezon, echipa din Ilfov avand un retur de exceptie, sub comanda lui Reghe.

I.G.

