Steaua da afara un jucator cunoscut dupa meciul cu Astra

Gigi Becali a anuntat, imediat dupa meciul cu Astra Giurgiu, ca a hotarat sa dea afara unul dintre jucatorii pe care i-a adus la echipa in aceasta iarna.

Potrivit spuselor finantatorului campioanei, Steaua s-a despartit de neamtul Timo Gebhart.

Decizia a fost luata din cauza jocurilor slabe facute de Gebhart si a vietii extrasportive pe care acesta o are.

"Gebhart nu e jucatorul Stelei. Mai are o luna, doua si pleaca in Germania. Sa fie sanatos. Nu e jucatorul Stelei, n-are nicio legatura cu acest club", a spus Becali la Romania TV.

Gebhart a fost adus la Steaua in aceasta iarna si a semnat doua contracte: unul pana in vara si celalalt pe doi ani.

Fost jucator in Bundesliga, la Stuttgart si Nurnberg, Gebhart s-a remarcat mai mult prin viata extrasportiva pe care a dus-o in saptamanile petrecute in Romania.

C.S.

