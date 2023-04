Steaua il vrea pe "noul Roberto Carlos"

Steaua este interesata de achizitionarea fundasului stanga al clubului Cruzeiro, brazilianul Carlinhos.

Problemele pe care le are Emeghara si varsta inaintata a lui Petre Marin l-au facut pe tehnicianul "ros-albastrilor", Dorinel Munteanu, sa ceara cu insistenta cumpararea unui fundas stanga

"Noul Roberto Carlos", asa cum este considerat de presa din Brazilia, are 21 de ani si este cotat la 1.5 milioane de euro, informeaza Gazeta Sporturilor.

Carlos Andrade Souza a venit la Cruzeiro in vara acestui an de la Santos, grupare pentru care a evoluat in trei ani in 61 de meciuri si a marcat 5 goluri.