Steaua l-a ofertat pe Grigoras

Refuzati de Cosmin Olaroiu si Gica Hagi, oficialii Stelei si-au indreptat atentia spre tehnicienii din Liga 1, Petre Grigoras fiind primul pe lista "ros-albastrilor".

Fostul antrenor al formatiilor Pandurii Targu Jiu si Otelul Galati a dezvaluit ca a fost sunat de Gigi Becali care i-a propus sa vina la formatia din Bulevardul Ghencea.

"M-a cautat domnul Becali. A fost o discutie de principiu sa vedem ce ar fi de facut. I-am cerut timp de gandire doua zile, nu as vrea sa fiu unul din cei sase antrenori care trec intr-un sezon pe la Steaua.", a spus Grigoras, potrivit site-ul gsp.ro.

Pe lista Stelei se mai afla Ladislau Boloni, Ionut Badea si Alessandro Costacurta.

Fostul selectioner se afla in negocieri cu grecii de la PAOK Salonic, in timp ce in cazul lui Ionut Badea exista sanse mici ca acesta sa fie lasat de Florian Walter sa plece de la Universitatea Cluj.

Alessandro Costacurta, fost jucator de legenda la AC Milan, are sanse mici sa ajunga in Ghencea, cariera sa de antrenor fiind foarte scurta (Mantova, 2008-2009).

Petre Grigoras a mai pregatit pana acum formatiile Farul Constanta (2000-2002, 2004-2005), FC Onesti (2002-2003), Petrolul Moinesti (2003-2004), Otelul Galati (2006-2009), Poli Iasi (2009-2010) si Pandurii Targu Jiu (2010-prezent).

