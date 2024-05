Steaua se muta din nou: Becali anunta construirea unei noi baze la marginea Bucurestiului

Steaua se muta din nou, urmand a avea propria baza de pregatire la marginea Bucurestiului.

Gigi Becali a anuntat finalizarea constructiei unui complex cu mai multe terenuri de antrenament in Berceni, in apropierea Soselei de Centura.

Acesta a mai spus ca nu a renuntat la planul de a construi si o baza mult mai mare, care sa gazduiasca si Academia Stelei.

"Am facut ceva in Berceni. E gata deja, e totul super bine, conditii, terenuri de antrenament. Totul va fi folosit de echipa mare pana cand o sa ma apuc sa fac acea baza sportiva de care am vorbit acum 8 - 10 ani. N-am avut liniste sa pot sa fac ce-am vrut", a declarat Becali la Sport.ro.

Steaua s-a antrenat in ultima perioada intr-o alta localitate din apropierea Capitalei, Domensti, acolo unde exista un complex sportiv.

S-a ajuns in aceasta situatie pentru ca "ros-albastrii" au fost evacuati in urma cu un an din Ghencea, dupa ce contractul cu Armata a expirat.

