Steaua si Astra, in Liga Campionilor: Echipele probabile si televizarile

Steaua si Astra Giurgiu vor disputa, miercuri seara, meciurile decisive din mansa retur a turului trei preliminar din Liga Campionilor.

Ambele meciuri vor incepe la ora 20:45 si vor fi in direct pe Ziare.com.

STEAUA - SPARTA PRAGA (televizat de ProTV)

Echipele probabile:

Steaua: Nita - Enache, Tamas, Tosca, Momcilovic - Achim, Pintilii, N. Stanciu - Adi Popa, Golubovic, Hamroun

Sparta Praga: Bicik - Holek, Brabec, Kadlec - Zahustel, Dockal, Frydek, Cermak, Konate - Sural, Lafata

In prima mansa, scorul a fost egal, 1-1.

FC COPENHAGA - ASTRA (televizat de TVR 1)

Echipele probabile:

Copenhaga: Olsen - Ankersen, Johansson, Jorgensen, Augustinsson - Kusk, Delaney, Kvist, Jensen - Santander, Pavlovic

Astra Giurgiu: Silviu Lung jr. - Vangjeli, Sapunaru, Fabricio, Junior Morais - Takayuki, Boubacar - Teixeira, Lovin, De Amorim - Boudjemaa

In prima mansa, scorul a fost egal, 1-1.

Echipele castigatoare se vor califica in play-off-ul pentru grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsele in play-off-ul pentru Europa League.

C.S.