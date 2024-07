Steaua transfera un dinamovist cotat la doua milioane de euro

Steaua da o noua lovitura pe piata transferurilor.

Dupa ce l-a adus pe unul dintre golghterii sezonului trecut, atacantul Valentin Lemnaru de la Pandurii, "ros-albastrii" au batut palma si cu fundasul Srdjan Luchin, anunta editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.

Fostul jucator al lui Dinamo urmeaza sa vina gratis la gruparea din Bulevardul Ghencea, dupa ce actuala sa echipa, Botev Plovdiv din Bulgaria, l-a anuntat ca nu-i mai poate suporta salariul (120.000 euro/an).

Luchin (28 de ani) e cotat la 2 milioane de euro de site-ul transfermarkt (specializat in transferuri) si poate acoperi doua posturi cu probleme la Steaua, fundas dreapta si fundas central.

A jucat la Dinamo timp de doi ani, in perioada 2011-2013, dupa care a fost vandut la inceputul acestui an in Bulgaria tocmai pentru ca Steaua se interesa de el, iar Ionut Negoita n-a vrut "sa-si puna fanii in cap".

9 meciuri a jucat Luchin in nationala Romaniei, pentru care a marcat si un gol.

Pe postul de fundas dreapta, Steaua ii mai are in lot pe Rapa si vesnic accidentatul Matei, in timp ce fundasi centrali sunt doar Gardos, Szukala si Varela.

I.G.

Ads