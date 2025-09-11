Stelistul cu cel mai mare salariu a rabufnit: Nu e normal

Jucatorul cu cel mai mare salariu din lotul Stelei, Alex Chipciu, a rabufnit dupa ce presa a relatat pe larg despre noul sau contract cu echipa campioana.

Chipciu a semnat recent o noua intelegere cu Steaua, salariul sau ajungand la peste 350 mii de euro pe sezon, dupa cum a dezvaluit impresarul Anamaria Prodan.

"Am inteles ca Alex Chipciu are un salariu de 35.000 de euro pe luna", a spus aceasta la DigiSport.

Jucatorul Stelei a intervenit la acelasi post dupa cateva minute pentru a-si exprima nemultumirea.

"Nu mi se pare normal sa se vorbeasca despre contractul meu, in fiecare zi se scrie despre asta. Imi pare rau ca a devenit public atat de repede si nu mi se pare normal ca jucatorii care sunt pe final de contract sa se lege de salariul meu pentru negocierile lor.

A fost dorinta patronului, domnul Becali m-a chemat sa imi prelungeasca intelegerea pentru ca eu nu am avut nicio marire de salariu in trei ani la Steaua", a declarat Chipciu.

Mijlocasul adus de la FC Brasov este acum cel mai bine platit jucator al campioanei, depasind recordul lui Sanmartean.

"Micul Platini" se afla si el in negocieri pentru prelungirea contractului scadent in vara si forteaza obtinerea unui salariu anual de aproape 400 de mii de euro.

M.D.

