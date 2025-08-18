Sumudica a vrut sa opreasca meciul Chiajna - Steaua: Nu sunt foarte bine psihic

Marius Sumudica, antrenorul Concordiei Chiajna, a vrut sa opreasca meciul cu Steaua, disputat duminica seara.

Extrem de nervos dupa ce a fost injurat de fanii Stelei, tehnicianul le-a raspuns acestora cu gesturi obscene, dupa care a amenintat ca scoate echipa de pe teren.

Observatorul meciului a intervenit si partida a continuat.

"Am vrut sa scot echipa de pe teren. Pot sa ma injure, dar sa nu ma faca tigan, pentru ca nu sunt. Acum Steaua trebuie judecata si ea la Comisia de Disciplina cu aceeasi moneda. Va spun eu ca Steaua conduce campionatul, din toate punctele de vedere! Ei fac memorii si sunt suspendati jucatorii... Eu nu am nimic cu Dinamo, pe cuvant de onoare, dar pe Steaua nu o sa o halesc vreodata, nici cu zece kilograme de lamaie", a spus Sumudica dupa meci.

Apoi, tehnicianul a facut o declaratie socanta, dezvaluind ca este instabil psihic.

"In momentul de fata traversez o perioada proasta din punct de vedere psihic. Din motive personale, nu sunt foarte bine din punct de vedere psihic. Daca va aduc o poza de acum un an, o sa vedeti ca eram mai brunetel", a mai spus cel poreclit "Sumi".

Chiajna a pierdut meciul cu Steaua, din etapa a 14-a a Ligii 1, scor 0-1. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Cristi Tanase.

Dupa aceasta infrangere, ilfovenii au cazut pe locul 15 in clasament, pozitie retrogradabila.

