Talpan vrea excluderea FCSB din Liga 1: Becali a luat fraudulos aceasta echipa

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, militeaza in continuare pentru excluderea FCSB din Liga 1.

Locotenent-colonelul de justitie sustine ca CSA Steaua ar trebui sa evolueze in prima divizie, el declarand ca Becali si-a inscris fara drept echipa in Liga 1.

"Eu mi-am spus punctul de vedere, imi doresc ca aceasta echipa, CSA Steaua, sa inceapa din Liga I, pentru ca George Becali a luat fraudulos aceasta echipa si locul CSA Steaua este in Liga I. Eu de aici vad ca trebuie sa plecam. Sa nu uitam ca aceasta echipa, FCSB, nu este afiliata la FRF, nu a fost afiliata niciodata.

Nu stiu cum si-a desfasurat meciurile in campionat. E am formulat o notificare catre FRF, ramasa fara rezultat. Eu am avut mandat din partea clubului acolo si mi se parea normal ca FRF sa raspunda. Pentru ca eu sunt juristul clubului si am formulat acea notificare din punct de vedere legal. FRF trebuie sa raspunda pentru ca toti suporterii sa stie adevarul.

Sunt foarte multi oameni de buna credinta si nu vorbesc doar din dorinta de a ma afla in treaba. Nu stiu daca va fi un proces, de ce un proces? Echipa lui Gigi Becali nu ar trebui sa evolueze in Liga I. FRF trebuie sa dispuna masurile legale care se impun. Nici LPF nu a raspuns", a declarat Talpan, citat de DolceSport.

CSA Steaua a decis sa isi depuna dosarul pentru inscrierea in Liga 4, AMFB urmand a decide in cateva zile daca echipa Armatei va evolua din sezonul urmator in al patrulea esalon valoric sau daca va fi trimisa in a cincea divizie.

